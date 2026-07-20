Средний ипотечный кредит в Калининграде превысил 4 млн рублей

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Средний размер ипотечного кредита в Калининградской области в первой половине 2026 года составил 4,15 млн рублей. По этому показателю регион находится на 30-й позиции в России. Такие данные приводят эксперты РИА Новости в понедельник, 20 июля.

По сравнению с аналогичным периодом 2025-го число желающих взять ссуду на покупку жилья увеличилось на треть (34,7%). При этом жителей региона не пугают сократившиеся льготные программы, жёсткая политика ЦБ РФ и высокая стоимость квадратного метра жилья.

В первые пять месяцев 2026 года в России выдали более 389 тыс. ипотечных кредитов. Из каждой тысячи жителей региона на такой шаг отважились 16 человек — это также 30 показатель по стране. В лидерах по этому показателю северные территории: Тыва (26 человек), Ямало-Ненецкий Автономный округ (25) и Якутия (24 человека).