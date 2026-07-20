Калининградские учёные придумали, как производить биодизель из микроводорослей

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Учёные БФУ им. Канта совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и столичного Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН создали новый вид биодизеля. Результаты научного исследования опубликованы в Research Square.

Исследователи считают, что экологически чистое моторное топливо может стать альтернативой традиционному и позволит преодолеть глобальный энергетический кризис. В качестве основы научная группа предлагает использовать микроводоросли рода Scenedesmus, которые отличаются высоким содержанием жиров.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — считает заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ им. Канта Любовь Дышлюк.

Семейство зелёных водорослей сценедесмус включает 152 вида. Все они широко распространены по планете, и их легко выращивать как в лабораторных условиях, так и в открытых водоёмах. Например, для своего эксперимента учёные выращивали микроводоросли в колбах и лабораторных биореакторах объёмом до пяти литров.

Подобная технология по сравнению с зерновыми и масличными культурами позволяет гораздо быстрее производить основу для биотоплива, но использовать его в чистом виде пока проблематично.

«Во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания пока предлагается лишь частичная замена, когда биодизель смешивают в определённом процентном соотношении с дизельным топливом, полученным из нефти. Кроме того, в России, да и во всём мире сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей», — отметила Дышлюк.