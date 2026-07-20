Как родителям законно проверить счёт ребёнка и вовремя заметить мошенничество — разбор нововведения

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1 июля 2026 года вступило в силу важное изменение в российском банковском законодательстве. Родители и другие законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получают право запрашивать в банках справки о счетах, вкладах и операциях своих детей. Это нововведение, закреплённое Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 163-ФЗ, призвано стать надёжным щитом для подростков, которые всё чаще становятся мишенью или инструментом в руках финансовых мошенников. Подробнее об изменении законодательства рассказали эксперты Регионального центра финансовой грамотности.

До 1 июля 2026 года информация о счетах и операциях несовершеннолетних клиентов банков, как и любых других граждан, составляла банковскую тайну. Справки по таким счетам могли быть выданы только самому владельцу счёта, суду, органам предварительного следствия или органам принудительного исполнения судебных актов. Родители не имели законного доступа к этой информации, даже если речь шла об их собственном ребёнке.

Новый закон делает исключение из этого правила. С 1 июля 2026 года справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выдаются их законным представителям: родителям, усыновителям или попечителям. Важно отметить, что это право не распространяется на случаи, когда несовершеннолетний приобрёл полную дееспособность досрочно, — например, вступив в брак или пройдя процедуру эмансипации.

Как это сделать: пошаговый алгоритм для родителей

Процедура получения справки максимально упрощена и не требует сбора бумажных справок в большинстве случаев. Законодатели предусмотрели современный цифровой механизм, чтобы сделать процесс быстрым и удобным.

Родитель или другой законный представитель обращается в кредитную организацию, где у несовершеннолетнего ребёнка открыт счёт, с запросом на выдачу справки. Форма запроса будет стандартной для каждого банка, её можно будет получить в отделении или на официальном сайте банка.

После получения запроса банк не требует от родителя предоставлять свидетельство о рождении или другие документы лично. Вместо этого кредитная организация автоматически направляет запрос через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Именно там содержатся актуальные и подтверждённые государством сведения о законных представителях всех несовершеннолетних граждан.

Если система подтверждает, что обратившийся родитель является законным представителем ребёнка, банк принимает запрос к рассмотрению.

Закон предусматривает, что в случае, если по каким-то техническим причинам данные о законном представителе отсутствуют в государственной информационной системе, родитель может предоставить в банк документы на бумажном носителе: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении или акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя.

После проверки банк выдаёт законному представителю справку, содержащую информацию о счетах и вкладах несовершеннолетнего.

Почему это важно: масштаб угрозы дропперства

Чтобы понять значимость этого, казалось бы, небольшого изменения, достаточно взглянуть на статистику. Тема дропперства — вовлечения людей, в том числе подростков, в схемы по выводу и обналичиванию похищенных денег — приобрела в России угрожающие масштабы.

По данным, озвученным первым заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым, в дропперстве на территории России задействовано более двух миллионов человек, и эта цифра не снижается.

Особую тревогу вызывает вовлечение несовершеннолетних. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), количество установленных несовершеннолетних, вовлечённых в проведение подозрительных операций, по итогам 2025 года достигло 272 тысяч человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Количество выявленных подозрительных операций с участием подростков выросло на 70% и составило 3,4 миллиона.

Эксперты Росфинмониторинга связывают этот рост с активным «рекрутингом» подростков в дропперские схемы. С предложениями «быстрого и лёгкого заработка» сталкивались 70% опрошенных россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Многие из них даже не осознавали, что их просят стать соучастниками преступления. Подростки являются самой уязвимой категорией — из-за низкого уровня правовой и финансовой грамотности, а также из-за желания быстро получить деньги, не задумываясь о последствиях.

Родители, получив доступ к выписке по счёту ребёнка, могут в режиме реального времени увидеть подозрительные операции: переводы на неизвестные счета, поступление крупных сумм от незнакомых людей или, наоборот, быстрое обнуление карты. Раньше об этом можно было узнать только постфактум — когда ребёнок уже становился фигурантом дела или жертвой мошенников. Теперь у семьи появляется возможность вовремя заметить «красный флаг» и остановить разрушительный процесс.

Стоит подчеркнуть, что норма не отменяет банковскую тайну, а лишь дополняет перечень лиц, которые могут получить доступ к определённой информации в строго оговорённых законом целях. Банки по-прежнему гарантируют тайну операций, а справка выдаётся только законному представителю для контроля, а не для публичного разглашения.

Таким образом, с 1 июля 2026 года у родителей появился реальный и законный рычаг контроля над финансами своих детей-подростков. В условиях, когда дропперство становится угрозой национального масштаба, а несовершеннолетние — его самой уязвимой мишенью, этот шаг является своевременным и жизненно необходимым. Это не просто бюрократическое изменение, это инструмент безопасности, который поможет защитить наших детей от финансовой преступности и вовлечения в теневые схемы.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.