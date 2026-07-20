Руки уставали нести: в лесах Озёрского и Краснознаменского района собирают рекордные урожаи белых грибов (фото)

В лесах Озёрского и Краснознаменского района собирают рекордные урожаи белых грибов. Об этом рассказал «Клопс» известный калининградский грибник, миколог-любитель Николай Смирнов.
Вылазки, которые заставили калининградцев на ходу «плакать от счастья» состоялись на минувших выходных, 18 и 19 июля. В Озёрском районе основным героем дня стала лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius).
«Мы бьём рекорды нашей «Банды» этого года, — вдохновенно поделился Николай. — Поверьте, обратно из леса выходили с закрытыми глазами — уже даже не собирали, потому что куда?!
Семьдесят литров. Семьдесят! Шли и плакали... от счастья и осознания, что класть уже некуда».
Порадовал знатоков леса и еловый белый (Boletus edulis) — благородный красавец на толстой ножке, а кроме того, массово пошёл массово маслёнок летний зернистый (Suillus granulatus).
На следующий же день районе вчерашняя удача вернулась с новой силой — в Краснознаменском районе ждал настоящий «грибной бум». Белый дубовый (Boletus reticulatus) дал плодовые тела целыми полянами.
«Пока другие искали по одному грибку, мы снимали урожай квадратными метрами! — говорит Смирнов. — Вёдра полнились так быстро, что руки уставали нести. Итог нашего рейда — горы белых, которые скоро будут сушиться, жариться и мариноваться».
Эксперт уверен, что это ещё не всё: сезон только набирает обороты, скорее всего, результаты сбора и дальше будут внушительными.
Грибники не только набивают корзины, но и помогают заботиться о чистоте и благополучии лесов.