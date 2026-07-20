Руки уставали нести: в лесах Озёрского и Краснознаменского района собирают рекордные урожаи белых грибов (фото)

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В лесах Озёрского и Краснознаменского района собирают рекордные урожаи белых грибов. Об этом рассказал «Клопс» известный калининградский грибник, миколог-любитель Николай Смирнов.

Вылазки, которые заставили калининградцев на ходу «плакать от счастья» состоялись на минувших выходных, 18 и 19 июля. В Озёрском районе основным героем дня стала лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius).

«Мы бьём рекорды нашей «Банды» этого года, — вдохновенно поделился Николай. — Поверьте, обратно из леса выходили с закрытыми глазами — уже даже не собирали, потому что куда?!

Семьдесят литров. Семьдесят! Шли и плакали... от счастья и осознания, что класть уже некуда».

Порадовал знатоков леса и еловый белый (Boletus edulis) — благородный красавец на толстой ножке, а кроме того, массово пошёл массово маслёнок летний зернистый (Suillus granulatus).