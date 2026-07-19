Годовая инфляция в Калининградской области выросла до 6,08% и превысила среднероссийскую

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Годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась до 6,08% и превысила показатель в целом по стране (6,02%). Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЦБ.

Цены в регионе за месяц выросли на 0,87% из-за сезонного подорожания овощей, а также топлива и некоторых услуг. Среди продуктов больше всего увеличилась стоимость «борщевого набора», в который входят капуста, картофель, лук, свёкла и морковь. Это связано с сезонным фактором: запасы урожая прошлого года подходят к концу, а новый ещё не завезли. В магазинах преобладает импортная продукция, на стоимости которой отражается удорожание логистики.

Кроме того, повысились цены на сахар, чай и кофе, моторное топливо, моющие и чистящие средства.

«Сильнее всего в июне, как и в целом за год, подорожали услуги. Наступление высокого туристического сезона привело к заметному удорожанию услуг пассажирского транспорта, в особенности аренды автомобилей. Это специфика нашего региона: туристы всё чаще предпочитают самостоятельные поездки, что создаёт дополнительный спрос на автопарк. Также из-за заметного повышения спроса выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и отдых за рубежом», — объяснила главный экономист экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Олеся Ващенко.