Жителям Калининградской области напомнили, куда обращаться, когда из крана пошла ржавая вода

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Когда из крана течёт ржавая вода, надо обращаться в управляющую компанию, Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Об этом жителям Калининградской области напомнили в администрации Светловского округа.

Тем, кто столкнулся с такой проблемой, рекомендуют подавать заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом». Если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, можно обратиться напрямую к ней через официальный сайт, электронную почту или диспетчерскую службу.

Если проблема не была устранена или обращение было проигнорировано, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. При подтверждении ухудшения качества воды потребитель вправе требовать перерасчёт платы за коммунальную услугу.

Уточняется, что ржавая, мутная вода с неприятным запахом или привкусом говорит о временном ухудшении качества воды или о неисправностях в системе водоснабжения. Такую воду не рекомендуют пить или использовать в кулинарии.

Причиной могут быть плановые или аварийные работы, проблемы внутри квартиры (смеситель, гибкая подводка или другие коммуникации), износ внутридомовых инженерных систем или наружных сетей водоснабжения.