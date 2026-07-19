14:49

Власти Калининграда ищут компанию, которая за 99,3 млн рублей приведёт в порядок тротуар на участке улицы Карла Маркса

  1. Калининград
Автор:

Власти Калининграда объявили аукцион по поиску подрядчика, который приведёт в порядок участок улицы Карла Маркса. Об этом говорится на сайте госзакупок

Компании, победившей в конкурсе, надо будет отремонтировать переходную зону от Красной до проспекта Мира, обустроить въезды и проложить велодорожку. На работы выделили 99,3 млн рублей. 

Подрядчика определят 28 июля. Согласно проекту, всё должно быть сделано за 270 дней (примерно 8 месяцев и 26 дней) с даты заключения контракта. 

На улице Комсомольской в Калининграде изменили режим работы двух светофоров перед перекрёстком с Карла Маркса.

1 530
Дороги