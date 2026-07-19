В Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах. Об этом сообщает телеграм-канал ПСО «Запад».
Житель Гусева не выходит на связь с 17 июля. Спасатели уточняют, что 20-летний пропавший дезориентирован.
11:30
Инвалид с детства: в Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах (обновлено)
В Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах. Об этом сообщает телеграм-канал ПСО «Запад».