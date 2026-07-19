11:30

Инвалид с детства: в Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах (обновлено)

  1. Калининград
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В Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах. Об этом сообщает телеграм-канал ПСО «Запад».
 
Житель Гусева не выходит на связь с 17 июля. Спасатели уточняют, что 20-летний пропавший дезориентирован. 

Обновлено (19 июля 2026): найден, жив.  

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