Инвалид с детства: в Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах (обновлено)

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В Калининградской области разыскивают молодого человека в серой одежде и резиновых сапогах. Об этом сообщает телеграм-канал ПСО «Запад».



Житель Гусева не выходит на связь с 17 июля. Спасатели уточняют, что 20-летний пропавший дезориентирован.

Обновлено (19 июля 2026): найден, жив.