Тёплый день и дождь к вечеру: прогноз погоды в Калининградской области на 19 июля

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В воскресенье, 19 июля, в регионе ожидается тёплая погода с переменной облачностью и небольшим количеством осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе прогнозируют +13...+15°С, местами температура может опуститься до +12°С. У моря ожидается +16...+18°С. Утром потеплеет до +19...+21°С, при этом ближе к полудню на юго-востоке области не исключены небольшие дожди. Речь идёт в том числе об Озёрском, Черняховском, Гусевском и Правдинском районах.

Днём в Калининграде и по области будет +20...+23°С, на побережье — до +19...+21°С. До 13:00–15:00 сохранится облачность с прояснениями, а после обеда станет меньше облаков. Существенных осадков не ожидается, хотя местами в континентальной части региона возможны небольшие кратковременные дожди — в Гусевском, Озёрском, Черняховском, Нестеровском и Правдинском районах.

Вечером после заката температура составит +16...+18°С. Поздним вечером, после 20:00–21:00, вероятны дожди в южной и западной части области — в Багратионовском, Правдинском, Гурьевском, Зеленоградском и Озёрском районах, а также в Калининграде.

Ветер ночью и утром будет преимущественно юго-западным, днём сменится на западный и северо-западный, а вечером — на северо-западный или северный. Скорость составит 2–7 м/с, на побережье ночью и утром порывы могут достигать 9–12 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 756–757 мм рт. ст.