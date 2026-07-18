Пройдите бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» в 2026 году

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Центр обучения «Вектор-М» открывает набор на программы повышения квалификации в рамках национального проекта «Кадры».



Специалист по нейросетям, 144 академических часа.



Познакомьтесь с возможностями искусственного интеллекта и научитесь использовать современные инструменты для решения рабочих задач, автоматизации процессов и повышения личной эффективности.



Что вы получите:

— бесплатное дистанционное обучение;

— практические знания и современные инструменты;

— удостоверение о повышении квалификации установленного образца;

— возможность освоить востребованные навыки уже сегодня.



Консультация и запись:

+7 (925) 217 57 77

+7 (999) 508 44 76



Подать заявку



Программа доступна на портале «Работа России» гражданам Российской Федерации старше 18 лет при наличии образования не ниже среднего профессионального.



Количество мест ограничено. Набор проводится один раз в год. Подайте заявку заранее и займите место среди первых участников программы!