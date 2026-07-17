На Баженова заменят канализационные трубы

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В Калининграде на ул. Баженова 27 июля начнут перекладывать канализационный коллектор. Об этом сообщили в городской администрации.

Для обеспечения безопасности при проведении работ движение на улице будет закрыто поэтапно. Компания-подрядчик «Тералинк» должна к этому времени установить ограждения и дорожные знаки, предупреждающие водителей и пешеходов. Улицу будут перекрывать по следующему графику: