На Баженова заменят канализационные трубы

В Калининграде на ул. Баженова 27 июля начнут перекладывать канализационный коллектор. Об этом сообщили в городской администрации.
Для обеспечения безопасности при проведении работ движение на улице будет закрыто поэтапно. Компания-подрядчик «Тералинк» должна к этому времени установить ограждения и дорожные знаки, предупреждающие водителей и пешеходов. Улицу будут перекрывать по следующему графику:
- с 27 июля по 15 сентября — от ул. Кутаисской до Миклухо-Маклая;
- с 15 сентября по 10 ноября — от ул. Миклухо-Маклая до Тульской;
- с 10 ноября по 30 декабря — от ул. Тульской до Бакинской и участок ул. Бакинской в районе дома № 24.
Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде возобновят в июле и планируют завершить к октябрю.