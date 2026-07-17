Состояние — шпроты в масле и собственном соку: отдохнувшие калининградцы штурмуют вечерние электрички

Электрички на приморских направлениях с трудом могли вместить всех отдохнувших и загоревших на пляжах калининградцев. Ехать пришлось и в тесноте, и в обиде. Об этом «Клопс» рассказали пассажиры «Ласточек» в пятницу, 17 июля.
По словам калининградцы Виктора, посадка в вагон напоминала взятие Бастилии. При этом те, кто уже сидел внутри поезда, готовы были стоять до последнего и не пускать тех, кто ещё одной, а то и двумя ногами плотно стоял на перроне.
«Еле-как уехал. Мат-перемат, крики-оры, все толкаются. Чуть из вагона не выкинули. Наглость — второе счастье у людей», — посетовал на давку и хамское поведение попутчиков Виктор.
Собеседник «Клопс» рассказал, что сесть на автобус на Северном вокзале у него не получилось, потому что едва ли не вся электричка решила продолжить путь вместе и ему пришлось идти домой пешком.
Температура воды в Балтийском море в пятницу прогрелась до +18-20 градусов. После этого калининградцы не сговариваясь отправились к морю с ветерком.