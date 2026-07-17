Состояние — шпроты в масле и собственном соку: отдохнувшие калининградцы штурмуют вечерние электрички

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Электрички на приморских направлениях с трудом могли вместить всех отдохнувших и загоревших на пляжах калининградцев. Ехать пришлось и в тесноте, и в обиде. Об этом «Клопс» рассказали пассажиры «Ласточек» в пятницу, 17 июля.

По словам калининградцы Виктора, посадка в вагон напоминала взятие Бастилии. При этом те, кто уже сидел внутри поезда, готовы были стоять до последнего и не пускать тех, кто ещё одной, а то и двумя ногами плотно стоял на перроне.

«Еле-как уехал. Мат-перемат, крики-оры, все толкаются. Чуть из вагона не выкинули. Наглость — второе счастье у людей», — посетовал на давку и хамское поведение попутчиков Виктор.

Собеседник «Клопс» рассказал, что сесть на автобус на Северном вокзале у него не получилось, потому что едва ли не вся электричка решила продолжить путь вместе и ему пришлось идти домой пешком.