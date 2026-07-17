19:53

Орудийную продолжат делать по кусочкам: ремонт улицы планируют завершить к октябрю

  1. Калининград
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Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде возобновят в июле и планируют завершить к октябрю. Такой график опубликовали в городской администрации.

Для обеспечения безопасности пешеходов и рабочих компания-подрядчик «Мосинжиниринг» установит соответствующие дорожные знаки и ограждения, перекроет участки улицы. Для этого вводится следующий график:

  • с 27 июля по 12 августа — от ул. Краснокаменной до Клубной;
  • с 12 по 22 августа от ул. Клубной до Сурикова до;
  • с 22 августа по 2 сентября — от ул. Сурикова до Васнецова;
  • с 2 по 15 сентября — от дома №24 до дома 70б;
  • с 15 по 30 сентября — от дома №24 до ул. Аэропортной.

Готовность объекта в апреле составляла 32%. Если подрядчик сохранит эти темпы, открыть техническое движение по магистрали смогут уже осенью. При этом по контракту завершение работ запланировано на декабрь 2026 года.

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