Орудийную продолжат делать по кусочкам: ремонт улицы планируют завершить к октябрю

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Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде возобновят в июле и планируют завершить к октябрю. Такой график опубликовали в городской администрации.

Для обеспечения безопасности пешеходов и рабочих компания-подрядчик «Мосинжиниринг» установит соответствующие дорожные знаки и ограждения, перекроет участки улицы. Для этого вводится следующий график: