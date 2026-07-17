Орудийную продолжат делать по кусочкам: ремонт улицы планируют завершить к октябрю

Капитальный ремонт ул. Орудийной в Калининграде возобновят в июле и планируют завершить к октябрю. Такой график опубликовали в городской администрации.
Для обеспечения безопасности пешеходов и рабочих компания-подрядчик «Мосинжиниринг» установит соответствующие дорожные знаки и ограждения, перекроет участки улицы. Для этого вводится следующий график:
- с 27 июля по 12 августа — от ул. Краснокаменной до Клубной;
- с 12 по 22 августа от ул. Клубной до Сурикова до;
- с 22 августа по 2 сентября — от ул. Сурикова до Васнецова;
- с 2 по 15 сентября — от дома №24 до дома 70б;
- с 15 по 30 сентября — от дома №24 до ул. Аэропортной.
Готовность объекта в апреле составляла 32%. Если подрядчик сохранит эти темпы, открыть техническое движение по магистрали смогут уже осенью. При этом по контракту завершение работ запланировано на декабрь 2026 года.