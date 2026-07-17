В Калининграде ещё одну часть улицы Баранова предлагают очистить от автомобилей

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В Калининграде часть улицы профессора Баранова у торгового центра «Кловер» предлагается сделать пешеходной. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил главный архитектор города Андрей Анисимов в ходе обсуждения перспектив площади Победы в эфире центра развития «ГорПросвет».

«Мы предлагаем обсудить ликвидацию части проезда по улице Баранова, чтобы сделать его пешеходным до въезда на подземный паркинг», — сказал чиновник, напомнив, что часть улицы от Горького до Пролетарской уже является пешеходной.

Главный архитектор Калининграда назвал такое решение, если оно будет принято, развитием общественного пространства.

«Там есть потенциал к развитию летних кафе, превращению в ещё одну городскую территорию», — заключил Андрей Анисимов.