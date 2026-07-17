При замене теплотрассы в ландшафтном парке на Галицкого вырубят порядка 16 деревьев

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На территории исторического ландшафтного парка на ул. Генерала Галицкого придётся вырубить 16 деревьев для замены теплосетей. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев во время рабочего выезда в пятницу, 17 июля.

«В ближайшее время будет производиться вырубка в охранной зоне для того, чтобы можно было проложить теплосеть. Здесь мы беспрецедентно долго искали технические решения и согласовывали вариант минимальной вырубки деревьев. Нам удалось найти, не касаясь ценных пород практически», — сказал Федосеев.

Чиновник добавил, что компенсировать урон намерены, высадив редкие деревья на территории парка.