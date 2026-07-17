Эксперт предложил убрать часть фонтанов с площади Победы в Калининграде

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В Калининграде следует уменьшить число фонтанов на площади Победы. Такую точку зрения в пятницу, 17 июля, высказал культуролог Александр Попадин в ходе обсуждения перспектив территории в эфире центра развития «ГорПросвет».

По его словам, площадь Победы получилась по восприятию южной, потому что на ней много фонтанов.

«И одно из критических замечаний к сегодняшнему состоянию площади — некоторые фонтаны лишние. В частности, например, фонтан вокруг колонны», — считает Александр Попадин.

Он напомнил, что автор проекта, архитектор Олег Копылов переехал в Калининград из южной республики.

«Где вода имеет ценность. Там воды мало, и вода — это роскошь. Поэтому если ты хочешь показать роскошь, ты делаешь много фонтанов. И вот он и сделал много фонтанов. А у нас воды и так много, в Прибалтике с неба падает. И эти фонтаны стоят полгода неработающими. В Кёнигсберге и вообще во всей Прибалтике обычно не делали фонтаны без скульптур. Потому что когда не работает фонтан, должна работать скульптура, например, наши быки», — отметил эксперт, подчеркнув, что фонтаны по бокам площади как раз «очень плохо смотрятся».

Попадин вспомнил разговор с уже ушедшим из жизни председателем совета ветеранов, который добивался установления на колонне ордена Победы.

«И он в частной беседе сказал, что в принципе фонтан вокруг колонны не нужен: «Это можно было бы убрать, но как теперь уберёшь?» Я думаю, что вот как раз сейчас мы можем принять решение или обсудить, а может, они не нужны, во всяком случае вот в таком виде эти фонтаны», — подчеркнул культуролог.