«Просто не смог пройти мимо»: случайный калининградец помог бездомному, живущему на автобусной остановке

Он лежал на земле, просто на картонках. Мы подошли к нему, познакомились, мол, ты что вообще здесь лежишь-то? Он говорил, что жена с дочкой то ли в Литве, то ли Латвии, а он сюда приехал. Жалко на него смотреть было. А сам он адекватный, не пьяный, я не могу сказать, что это какой-то бомж».

Геннадий Кашкин (имя изменено — ред.) поселился в павильоне автобусной остановки в Ленинградском районе два или три месяца назад. Он рассказал местным жителям, что когда-то был военнослужащим. Но жизнь пошла под откос: остался без дома, документы украли. Прошлой зимой отморозил обе ноги, так что левую ступню пришлось ампутировать. А идти после выписки из больницы ему оказалось некуда.

Одноногий калининградский бездомный несколько месяцев жил на автобусной остановке, кормясь милостыней. Но в его судьбу вмешался неравнодушный горожанин, помогший устроиться в социальный приют. Об этом рассказала «Клопс» калининградка Ольга, одна из свидетельниц случившегося.

Самой большой проблемой было состояние ног: нормального ухода ни за культёй, ни за второй ступнёй сам Геннадий обеспечить не мог. Обе гноились и сильно болели, так что он не мог передвигаться и почти всё время так и лежал в углу.

По словам Ольги, посильное «шефство» над беспомощным человеком взял весь микрорайон. Его многие жалели. Бабушки пекли блины, молодёжь покупала бананы, мужики делились сигаретами. Одни приносили одежду, другие — лекарства. Не раз пытались люди и помочь бездомному выбраться с улицы. Но ситуация бесконечно ходила по кругу.

«Мы собак подбираем, лечим кошек, а тут человек никому не нужный, — рассуждает Ольга.

Мы в полицию обращались, они его не забирают. Скорая его забирала, но делают перевязку, а потом смотрим — он опять тут».

Помимо морального неудобства от того, что рядом страдает пожилой одинокий человек, соседи бездомного испытывали и вполне физические затруднения: тучи мух и дурной запах от немытого тела антуража остановке точно не добавляли.

Но всё решил случай. В начале июля, когда Ольга навещала своего подопечного, её внимание привлёк идущий мимо мужчина в солидном костюме и с папкой в руках.

«Мы решили, что это к нам по нашему вопросу откуда-то из администрации приехали, — говорит она. — Подошли, спрашиваем: вы Геннадия Осиповича ищете?.. А это был просто посторонний человек, просто шёл мимо по своим делам! И он взялся ему помогать!»

Как рассказал «Клопс» сам Анатолий А., в этом месте он оказался совершенно случайно, навещал знакомых. То, что люди приняли его за представителя власти, показалось сначала забавным. Но выслушав, о чём речь и увидев Кашкина своими глазами, он был шокирован.

«Это просто такая нестандартная ситуация, — говорит он. — Вопиющий случай такой несправедливости.

Не получилось пройти мимо...»

Анатолий, по собственному признанию, использовал свои «небольшие возможности». «У меня своя строительная фирма, есть друзья, — объясняет он. — Позвонил одному знакомому, другому, те своих кого-то попросили помочь. Так и вышло».