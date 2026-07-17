«Пока бьётся моё сердце, я не успокоюсь»: бывший муж превратил жизнь 30-летней калининградки в ад (фото, видео)

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Ссылка Жизнь калининградки Марины после развода превратилась в ад. За полтора года 30-летняя женщина пережила суды, избиение и остаётся в постоянном страхе за себя и маленькую дочь. «Клопс» выслушал Марину и её бывшего мужа.

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Ссылка 6 апреля 2025 года, по словам Марины, бывший супруг Константин (имя изменено) приехал из другого города, где работал вахтовиком. К тому времени отношения зашли в тупик, и Марина заявила о желании развестись. Константин отреагировал резко, заявив, что жена не имеет права уходить. Перепалка закончилась избиением. «По голове, наверное, было ударов пять. Я упала в какой-то момент, и он таскал меня за волосы, пинал по спине. Позже я сходила в туалет с кровью: думала, что потом, когда сниму побои, увидят ушиб почки, но нет, не зафиксировали, — вспоминает девушка. — Делала МРТ головы. Он был трезвый, то есть бил намеренно». Всё это видела их маленькая дочь Маша (имя изменено). Марина закрывала девочку собой. Девушке удалось выбежать на лестничную площадку и написать брату, чтобы тот вызвал полицию. В тот же день она сняла побои и подала на развод. Суд назначил Константину штраф в 5 тысяч рублей по административной статье. Сам мужчина не отрицает, что поднял руку на жену. Он считает наказание справедливым. «Я каюсь, извинился за то, что там причинил. Нельзя судить человека каждый день за один проступок», — признался он. Константин называет случившееся результатом провокации. По его версии, жена заранее подготовилась, чтобы использовать записи в суде и выставить его агрессором.



«Эмоции... Возможно, со стороны её провокации, потому что повсюду камеры, диктофоны, как на реалити-шоу. Это была спланированная акция от Марины. Хорошая подготовка. Чтобы для суда, для общественности быть белой и пушистой, а выставить меня демоном и негодяем», — заявил собеседник «Клопс».

Фото: предоставила Марина

«Я родила ему ребёнка, я его любила» Марина и Константин познакомились в колледже, когда обоим было по 18 лет. Четыре года учились вместе, затем начали встречаться и съехались. Их отношения продлились десять лет, шесть из которых пара провела в официальном браке.



Свадьбу сыграли в 2019 году, в 2021-м семья переехала в Калининград. Марина вспоминает, что не представляла жизни без мужа и до последнего верила, что их отношения можно спасти.



«Я родила ему ребёнка, я его любила, я жила с ним. Я не собиралась куда-то переезжать на эту квартиру, уходить и что-то делать. До последнего искренне надеялась, что человек изменится», — вздыхает Марина.



После переезда женщина осталась в декрете, а Константин искал работу. Позже он уехал в другой город и устроился на работу в сфере логистики. По словам Марины, иногда муж по две недели и дольше не выходил на связь ни с ней, ни с дочерью. Он говорил: «Мой ребёнок — это мой грузовик». Вот такие его слова были. Я вышла на работу, дочка пошла на полный день в сад. Сколько бы он ни зарабатывал, деньги до нас не доходили», — вспоминает собеседница «Клопс».



Два года в режиме «муж-гость» вымотали Марину. Пока Константина не было дома, ей становилось спокойнее. Каждый его приезд возвращал прежнее напряжение.



«Он приезжал, и было такое потребительское отношение: «Приготовь, подай, принеси, убери». Ещё какие-то недовольства были. Словесные унижения. На уровне слов, но это было», — утверждает девушка.



Марина терпела обиды, но однажды сказала себе: если муж поднимет на неё руку, она уйдёт. После событий 6 апреля женщина выполнила это обещание.



У Константина своя версия такого исхода. Он говорит, что считал их брак счастливым, а чувства — сильными. Всё изменилось во время его работы в другом городе. Мужчина заподозрил жену в неверности, а затем, как утверждает, увидел её переписку с другим мужчиной.



«Подтвердился факт измены, предательства. Вот с этого всё и началось. Начало конца, так скажем, наших семейных отношений. Чуть ли, как говорится, своими глазами не застал в кровати своей. Но, слава богу, до этого не дошло», — делится мужчина.

«Выжил нас из квартиры» После развода бывшие супруги начали делить квартиру-студию площадью 22 квадратных метра. Жильё купили в браке в ипотеку с использованием материнского капитала. По решению суда Константину достались 47% квартиры, столько же осталось у Марины, ещё 6% принадлежат Маше.



Студию Марина покупала как запасной вариант. Семья жила в трёхкомнатной квартире, которая была оформлена матерью Константина на сына по договору дарения. Ни Марина, ни дочь долей в ней не имели. Женщина говорит, что узнала об этом уже в декрете.



Марина пыталась оспорить раздел студии. Она настаивала, что сама платила ипотеку и делала ремонт, но лишить бывшего мужа доли не удалось. Тогда женщина решила выкупить у Константина его часть. Тот регулярно начал приходить в квартиру.



«Он требовал насильно у меня ключи. Я пыталась менять замки, но он их выламывал. Как-то он оставил в замке сверло от шуроповёрта, и я не могла с ребёнком туда попасть. Просто начал выживать нас из квартиры», — рассказывает собеседница «Клопс».



Со временем бывший муж стал портить имущество.



«Он курил в квартире и закрывал окна, чтобы запах оставался внутри. Потом начал приносить какую-то грязь в пакетах, высыпал её на пол, поливал водой, топтал ногами. Вытирал обувь о диван и мебель», — делится Марина.



Женщина расставила в студии скрытые камеры и успела записать часть происходящего. Как утверждает Марина, Константин обнаружил устройства, отключил их и выбросил провода. По словам Марины, Константин разбрасывал и выбрасывал их с дочерью вещи, тушил окурки о шторы и стряхивал пепел где придётся. Два месяца женщина пыталась жить в этих условиях, но страх оказался сильнее — вместе с Машей она переехала в съёмную квартиру. После этого состояние квартиры, по её словам, стало ещё хуже.



«Там валялись насекомые, грязь оставалась лежать повсюду. Ещё он включал тёплые полы, батареи, котёл на полную мощность. Я боялась, что это может привести к аварийной ситуации, писала в домовой чат, что, мол, может произойти всё что угодно», — говорит девушка.



10 июля в пустой студии снова горел свет, окна были распахнуты настежь, а душевая кабина оказалась разбита вдребезги.



Женщина говорит, что после каждого такого визита вызывает полицию. Сотрудники фиксируют состояние квартиры и принимают заявления, но решить спор между собственниками не могут.



«Говорят одно и то же: он такой же собственник квартиры, разбирайтесь сами», — вздыхает собеседница «Клопс».



Константин подтверждает, что приходит в студию, но объясняет это иначе. Он напоминает, что владеет почти половиной жилья, поэтому имеет право проверять его состояние и снимать происходящее. В порче имущества мужчина себя виновным не считает.



«Во-первых, я этого не делал. Это опять же чистой воды провокация была с её стороны... Я уже дал все пояснения полиции на этот счёт. Это был не я. А если это был я, если там у неё есть какие-то камеры доказательств, что я разбивал эту кабину, пусть предоставят полиции, компетентным органам. Мне квартира особо неинтересна. Но как-никак ипотеку мне тоже предстоит платить. Такой дополнительный, получается, актив прибавился», — поясняет мужчина. По его словам, он не против выплатить половину ипотечных платежей и коммунальных услуг, если суд это решит. Но идеальный вариант для Константина — это продать квартиру и разделить деньги пополам. «У нас больше нет сына» Марина говорит, что родные Константина не поддерживают его. После случившегося они продолжают общаться с Мариной и внучкой, но повлиять на её бывшего мужа не могут. По словам девушки, они сказали: «У нас больше нет сына». Однажды в переписке с матерью Константин написал: «Отстань от них». А когда мама попросила его успокоиться, ответил: «Никогда, пока бьётся моё сердце, я не успокоюсь». Эти слова его сестра переслала Марине. «Мне кажется, он не успокоится, даже когда все суды закончатся. Потом может перейти на ребёнка. Он сказал: «Вас двоих для меня нет». И просто не общается с дочкой. Ему только деньги интересны, как забрать у меня всё», — говорит Марина.



Константин подтверждает, что сейчас не общается с Машей: «Это последствия развода. У нас много отцов бывших не общаются со своими детьми. Так получилось, такие последствия. Хотелось бы, но возможности пока нет... Как только со всеми вопросами, рабочими моментами я дела улажу, с удовольствием позвоню Марине и напишу. Может быть, даст ребёнка, может, не даст», — рассуждает собеседник «Клопс».



Своё поведение в отношении бывшей жены и дочери Константин противозаконным не считает. Как есть, так и есть. Было, было. Но я как бы особо ничего противозаконного не делал в отношении Марины. И тем более ребёнка», — заключил он.

Фото: предоставила Марина

Что говорит юрист Марины Юрист Марины Яна Денисова рассказала, что сейчас в суде находятся два иска. Первый — о принудительном выкупе доли бывшего мужа в квартире-студии, второй — о взыскании с Константина половины ипотечных платежей за год. Одно дело Марина уже выиграла: суд сохранил за дочкой право проживания в трёхкомнатной квартире отца, но Константин будет обжаловать это решение. Шансы на победу Денисова оценивает как высокие. Деньги на выкуп доли Марина уже готова внести на депозит суда. «У него есть своя трёхкомнатная квартира, он обеспечен жильём. А у девушки с ребёнком всего 22 квадратных метра. Бороться мы с ним будем до конца», — заявила юрист. Рассмотрение иска о выкупе доли назначено на август.