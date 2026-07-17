В Калининграде у детской инфекционной больницы разросся борщевик выше человеческого роста (фото, видео)

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На территории детской инфекционной больницы на улице Летней в Калининграде разросся борщевик. Об этом «Клопс» сообщила очевидица.

По её словам, траву возле медучреждения не косят уже более двух месяцев. «Особое внимание привлекает растение борщевик. Он там разрастается очень быстро, в данный момент растения выше человеческого роста», — рассказала собеседница «Клопс».

В областном минздраве «Клопс» сообщили, что трава разрослась на заднем дворе, который не предназначен для пациентов, и прохода для них там нет. Там расположен вход для персонала и служебная парковка. В летний сезон покос травы проводят раз в неделю. В субботу, 18 июля, от зарослей намерены избавиться.