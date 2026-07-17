В рамках Премии «Малый бизнес – Большие возможности» БСПБ в Калининграде проведет бизнес-завтрак по маркетингу впечатлений

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Банк «Санкт-Петербург» и Ассоциация индустрии гостеприимства Калининградской области в рамках премии «Малый бизнес — большие возможности» приглашают предпринимателей региона на бизнес-завтрак «Маркетинг впечатлений как драйвер продаж». Мероприятие пройдёт 23 июля в конференц-зале гостиницы «Москва».

В эпоху перенасыщения рынка товаров классические скидки перестают работать, а конкуренция выходит за рамки цены. Как превратить сезонный спад в точку роста? Как заставить клиента возвращаться снова и снова, покупая не продукт, а эмоцию? Эти вопросы станут главными на деловой встрече.

Модератором выступит Ольга Тесленко, директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области.

В программе:

— Смена парадигмы: переход от характеристик товара (FAB) к управлению эмоциями и болям клиента (PMPHS).

— Гастрономия как главный триггер лояльности: тренды 2026 года, взрослая гурманика и ASMR-эффекты в презентации продукта.

— «Фабрика грёз»: как романтическое фэнтези и ролевые игры превращают бренд в билет в другой мир.

— Управление сезонностью через впечатления: замена дисконта на «терапию» и иммерсивные премьеры.

— Российская специфика: использование локальной идентичности и AR/VR-технологий для премиум-позиционирования.

Участники узнают, как создать уникальный опыт, который невозможно скопировать, как увеличить ценность клиента на 20–25% и превратить даже постпраздничное затишье в период стабильной прибыли. В фокусе внимания — практические инструменты для ресторанного, туристического и розничного бизнеса региона.

«Для банка "Санкт-Петербург" такие мероприятия — это не просто деловой этикет, а поддержка наших клиентов. Мы видим, что калининградский бизнес, особенно в сфере гостеприимства и розничной торговли, сталкивается с новыми вызовами. Традиционные финансовые инструменты решают текущие задачи, но для долгосрочного роста предпринимателям нужны новые смыслы. Именно поэтому мы выносим на обсуждение маркетинг впечатлений. Проводя бизнес-завтраки, мы создаём платформу для прямого диалога, обмена опытом и генерации идей, которые реально работают на прибыль. В конечном счёте сильный и креативный бизнес — это основа экономики региона, и наша задача — быть драйвером этой силы, предлагая нестандартные решения, такие как наша премия для бизнеса, в качестве поддержки», — комментирует идеолог и автор премии директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж банка «Санкт-Петербург» Маргарита Анисимова.

Для участия в мероприятии достаточно подать заявку на участие в премии и открыть счёт в БСПБ. Успейте зарегистрироваться в премии и стать участником мероприятия. Количество мест на бизнес-завтрак ограничено.

Регистрация по ссылке.

Напомним, премия банка «Санкт-Петербург» «Малый бизнес — большие возможности» проходит для:

— действующих предпринимателей, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса;

— клиентов банка «Санкт-Петербург» или тех, кто успел открыть расчётный счёт в БСПБ до 01.11.2026;

— предпринимателей, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области.

В 2026 году премия вручается в 12 отраслевых номинациях:

Блок «Региональное развитие и среда»

Номинация «Лидер региональных перемен»: для тех, кто трансформирует облик Петербурга и Калининграда. Номинация «Городская среда: социальный вклад»: бизнес с эмпатией и фокусом на репутацию. Номинация «Развитие туристического потенциала»: для тех, кто развивает гостиничную индустрию, авторские маршруты и событийный туризм.

Блок «Производство, сервис и технологии»

Номинация «Двигатель производственной индустрии»: инновации, автоматизация и новые материалы. Номинация «Цифровой интеллект»: проекты в сфере ИИ, CRM-систем и ИТ-решений. Номинация «Экосистема сервиса и клиентского опыта»: высокий стандарт качества в сфере услуг.

Блок «Традиции и идентичность»

Номинация «Бизнес-династия: преемственность и традиции»: поддержка компаний, передающих ценности и капитал из поколения в поколение. Номинации «Культурный бизнес-код региона» и «Бизнес-код культурной столицы»: музеи, театры и креативные индустрии. Номинация «Локальный бренд-ориентир»: поддержка предпринимателей с небольшим собственным брендом, ремесленников, участвующих в ярмарках для продвижения своей продукции и пр., а также самозанятых, готовых открыть ИП.

Блок «Рост и лидерство»

Номинация «Женское лидерство в бизнесе»: для руководителей-женщин, продвигающих значимые инициативы. Номинация «Гастрономическая инновация и концепт»: уникальные концепты ресторанной индустрии, технологии zero-waste, а также особенные решения внутри заведений. Номинация «Динамично развивающийся торговый бизнес»: логистика и современные форматы торговли.

Победителей выберет жюри премии — это эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, различных отраслей экономики, финансовые аналитики и банковские специалисты. Среди критериев выбора победителей — социальная значимость бизнеса, вклад в улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей городов и областей, инновационный и творческий подход, предпринимательский дух.

Главный приз премии-2026 — полная отмена комиссий для победителей и продвижение бизнеса. Банк «Санкт-Петербург» предлагает бессрочное бесплатное обслуживание, чтобы предприниматели могли инвестировать ресурсы в развитие, а не в банковские чеки.

Что входит в пакет победителя?

— 0 ₽ за РКО и платежи юрлицам и ИП бессрочно.

— 0 ₽ за обслуживание премиальных бизнес-карт и/или стикеров Mir Supreme Business бессрочно.

— Бесплатная премиальная программа для владельца бизнеса бессрочно.

Также победители получат бизнес-разбор от экспертов бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад», медийную поддержку своего бизнеса — эксклюзивный медиапакет на радио «РБК.Петербург» или на сайте «РБК.Калининград», чтобы рассказать о своём опыте, выступить в качестве эксперта отрасли и сформировать доверие к бренду на региональном уровне.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку можно по ссылке https://special.klops.ru/premiya-2026

Регистрация продлится до 1 ноября 2026 года

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков России. На 1 апреля 2026 года банк занимает 13-е место по объёму активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). На 1 апреля 2026 года в банке обслуживается более 2,4 млн частных лиц и 62 тыс. компаний в 70 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB. Подробнее — www.bspb.ru.

Самую оперативную информацию о продуктах банка, скидках и акциях, обзор лучших финансовых решений, а также рекомендации о наиболее эффективных способах управления своими сбережениями, можно узнать в специальном канале Банка «Санкт-Петербург» в МАХ — max.ru/bspb. Подписывайтесь и будьте в курсе последних финансовых новостей.