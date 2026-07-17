Чистое небо, изящный забор и зелёные круги: как изменилась улица Галицкого после ремонта (фото)

Улицу привели в порядок на участке от Театральной до Ботанической. На спуске к Московскому проспекту сохранили историческую брусчатку.

Параллельно велась замена исторического забора, вокруг Парка областной станции юных натуралистов. Вместо кирпичных стен — металлическое ограждение с древесными узорами. Елена Дятлова обратила внимание, что по программе «Чистое небо» Галицкого очистили от паутины кабелей и проводов.

На Галицкого расположен первый хлебозавод. Соседство с предприятием доставило немало хлопот дорожникам.

«Сложно было работать, так как это центр города, пешеходная зона, транспорт. Это хлебозавод, куда производился ежедневный круглосуточный подвоз продуктов. Надо было всё продумать так, чтобы не мешать этому процессу, так как другого варианта не было», — объяснил гендиректор подрядной организации «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов.

По словам Елены Дятловой, благоустройство велось под постоянным контролем главного архитектора. В результате на объекте появилось много интересных решений. Например, деревья окружают приствольные круги, а не квадраты. Ливнёвки находятся на одном уровне с тротуаром. Велась работа и с собственниками кафе и магазинов, расположенных на улице. Их попросили «подвинуться» и не заступать за свои границы.