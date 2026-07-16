В Калининграде на острове Октябрьский запустили крупный проект застройки с инвестициями более 100 млрд рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде начали реализовывать крупный проект по развитию острова Октябрьский. Там планируют создать современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру для постоянного проживания, отдыха и ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Старт проекту дали 16 июля. Губернатор Алексей Беспрозванных и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий подписали соглашение, в котором закреплены параметры строительства и социальные обязательства инвестора. В церемонии также участвовал председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. В тот же день на стройплощадке начались работы — их символически открыли погружением именной сваи.

Как отметил Алексей Беспрозванных, в Калининградской области до 2030 года заявлены к реализации 90 крупных инвестиционных проектов на сумму более 900 миллиардов рублей. По его словам, инициативы группы компаний «КОРТРОС» относятся к числу самых крупных, а общий объём вложений компании в развитие инфраструктуры региона превышает 100 миллиардов рублей.

«Речь идёт о стратегическом партнёрстве, когда инвестор направляет значительные инвестиции не просто в стройку, а в долгосрочное и социально ответственное развитие нашего региона. Именно этот принцип заложен в работу с каждым инвестором в Калининградской области», — заявил губернатор.

Помимо жилой и гостиничной застройки, ГК «КОРТРОС» возводит в Калининграде три школы на 2 600 мест и три детских сада на 900 мест. Ещё один детский сад на 240 мест компания строит в Светлогорске, где создаёт многофункциональный санаторно-гостиничный комплекс.

По словам генерального директора ГК «КОРТРОС» Станислава Киселёва, проект на Октябрьском задуман как комплексное развитие территории — не только с жильём, но и с полноценной средой для жизни, работы и отдыха.

До старта строительства инвестор уже реализовал несколько социальных инициатив в регионе. К 80-летию Калининградской области компания благоустроила сквер на улице Комсомольской. Кроме того, в рамках обязательств был приобретён ангиограф для Больницы скорой медицинской помощи, благодаря чему в медучреждении заработал Региональный сосудистый центр.

«Взятые на себя обязательства мы выполним в полном объёме, качественно и не в последнюю очередь красиво. Нам очень важно, чтобы жители Калининграда ощущали комфорт, уют», — заявил Виктор Вексельберг.