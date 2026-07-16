Туман утром и почти жара днём: какой будет погода в Калининградской области 17 июля

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В пятницу, 17 июля, в регионе ожидается тёплая и в основном сухая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе будет +13...+15 градусов, местами по области — до +12. На побережье ожидается +15...+18. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, местами возможны дымка и туман.

Утром температура поднимется до +24...+26 градусов к полудню, на побережье — до +20...+23. Ранним утром местами ещё вероятны дымка и туман, но, как ожидается, они рассеются к 8:00–9:00.

Днём воздух прогреется до +26...+28 градусов, а местами по области — до +29. На побережье ожидается +25...+27, на Куршской и Балтийской косе — до +23...+25.

Вечером сохранится комфортная температура: +20...+23 градуса. Осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-восточный: ночью и утром слабый, 1–4 м/с, днём и вечером — слабый до умеренного, 2–7 м/с.