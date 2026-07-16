«Запах из квартиры, будто там труп»: жильцы дома в Калининграде ополчились на соседку

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Калининградцы, живущие в доме на улице Зои Космодемьянской, ополчились на соседку с первого этажа. По их словам, в захламлённой квартире расплодились тараканы. Об этом «Клопс» рассказала Анастасия.

«Мы устали писать во все инстанции! Проблема в соседке, от квартиры которой в подъезде вонь невероятная и тараканы лезут по вентиляции! На наши жалобы уже даже не отвечают и никакие действия не предпринимаются. Однажды только приехали люди с соцслужбы и участковый, но дверь им никто не открыл, и на этом всё закончилось», — жалуется Анастасия.

Попытки приструнить хозяйку «нехорошей» квартиры ни к чему не привели. Женщина уверена, что у неё всё в порядке, а соседи просто решили выжить её из единственного жилья.

«Когда я разговаривала с ней, не могла стоять без рвотных позывов. Там такой запах стоит, будто кто-то умер», — жалуется калининградка.

Жильцы не единожды собирали деньги и травили тараканов в подъезде. Самой Анастасии даже пришлось съехать из своей квартиры и снять другую.

«Ну просто это невозможно! Дети никого в гости позвать не могут. По стенам бегают насекомые. Страшно и неуютно», — объясняет женщина.

Калининградцам советовали в таких случаях обращаться через свою управляющую компанию в департамент жилищного контроля и надзора Калининградской области на Барнаульской, 4. Заявление может написать УК как полномочный представитель собственников.