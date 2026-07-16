В музей кирхи Рудау передали Библию XIX века, хранящей историю одной семьи (фото)

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В музей кирхи Рудау передали Библию XIX века со старинной надписью. Информация об этом размещена на странице исторического парка «ВКонтакте».

«Неравнодушный знакомый коллекционер подарил нам для экспозиции лютеранскую библию, изданную в 1831 году», — сообщили в паблике.

На форзаце есть надпись: «Питер Вильгельм Энгельс, Анна Лизета Хайнрих. Обвенчаны 8 мая 1840 года».

«Венчание в Восточной Пруссии было тесно связано с лютеранскими традициями, и Библия являлась одним из главных и ценных свадебных подарков для молодой семьи», — пояснили в историческом парке «Кирха Рудау».

На специальных страницах велась летопись семьи. Там записывали даты свадьбы, имена и даты рождения всех детей, а иногда и даты смерти родственников.