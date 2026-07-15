Водитель из Нестеровского района повторно сел за руль пьяным и лишился машины

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Нестеровский районный суд признал 47-летнего местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом в среду, 15 июля, сообщает пресс-служба прокуратура области.

Установлено, что 2 января 2026 года в поселке Илюшино мужчина, который ранее уже был наказан за пьяное вождение, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Его остановили сотрудники полиции.

Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Кроме того, автомобиль Audi, на котором мужчина совершил нарушение, конфисковали и передали в доход государства.