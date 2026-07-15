В Калининградской области за полгода стало на 2,1 тыс. избирателей больше

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В Калининградской области по состоянию на 1 июля численность избирателей составила 841 738 человек. За полгода количество имеющих право голоса в регионе выросло на 2 102 человек, сообщает в среду, 15 июля, пресс-служба областной избирательной комиссии.

В Калининграде проживает 427 386 избирателей. С начала года их количество увеличилось на 1 821 человек. Рост численности избирателей также зафиксирован в Гурьевском, Зеленоградском и Балтийском округах.