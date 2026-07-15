Идеальная летняя погода: метеорологи рассказали, чего ждать калининградцам в четверг, 16 июля

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В Калининградской области в четверг, 16 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, ночью температура воздуха составит +12...+15 °С, по области местами до +11 °С, у побережья +16...+18 °С. Переменная облачность, местами возможен туман.

Утром потеплеет до +22...+24 °С к полудню, у побережья до +20...+22 °С. Туман и слоистая облачность по области полностью рассеятся к 8-10 часам. Затем малооблачно, без осадков.

Днём в Калининграде и области до +24...+26 °С, в континентальной части региона местами до +27 °С, у побережья до +21...+24 °С. Малооблачно, преимущественно перистые облака. Вечером после заката +16...+18 °С, ясно.

Ветер преимущественно северо-западный. Ночью, утром и вечером 0-3 м/с, днём 2-7 м/с. Атмосферное давление 763-764 мм рт. ст.