Калининградец получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

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В Калининграде местный житель осуждён на 12 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом в среду, 15 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как следует из судебного решения, гражданин М. установил контакт с представителями иностранной организации. По их заданию он выполнял действия, направленные против безопасности России.

Калининградским областным судом действия М. квалифицированы по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.