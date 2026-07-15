Андрей Кропоткин провёл встречу с жителями Московского района

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Председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин провёл рабочую встречу с жителями бывшего Балтрайона. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

«Вместе с представителями министерства природных ресурсов Калининградской области и администрации города подробно обсудили вопросы, которые волнуют людей: неприятный запах от ручья вблизи улицы Тихорецкой, состояние дорожного полотна, содержание контейнерных площадок и благоустройство территории», — перечислил Кропоткин.

Глава Заксобрания напомнил, что в ближайшее время планируется приступить к очистке реки Товарной, а также связанных с ней ручьёв и притоков.

«Для жителей это один из наиболее чувствительных вопросов, поэтому будем следить за ходом работ», — сказал парламентарий.

Отдельно обсудили строительство детского сада. Микрорайон активно развивается, здесь живёт много молодых семей и становится всё больше детей.

«Уже сейчас необходимо прорабатывать этот вопрос, чтобы в дальнейшем нехватка мест не стала серьёзной проблемой», — отметил председатель Заксобрания.

По всем озвученным вопросам будут подготовлены обращения в профильные ведомства.

«Очень приятно видеть активность людей, их желание сделать свои дворы и весь район уютнее, безопаснее и комфортнее», — заключил Андрей Кропоткин.



