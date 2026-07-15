В Пионерском отремонтируют променад и центральный спуск к морю

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В Пионерском выделяют 9,1 миллиона на капитальный ремонт спуска к морю в районе улицы Портовой и ещё три миллиона — на ремонт променада. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

До 15 декабря подрядчик должен привести в порядок лестницы к морю по всей протяжённости променада. На набережной заменят ограждения и усилят опорные стойки.

Центральный спуск ждёт капитальный ремонт. Здесь уложат гранитное покрытие, бетонную плитку, брусчатку и клинкер, заменят освещение и укрепят склон. Сдать объект планируется в конце года.