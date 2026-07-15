В Калининграде запустили бесплатную акцию по проверке на половые инфекции

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В Калининграде с 15 июля по 14 августа проходит акция «Здоровье летом». Об этом сообщает региональный минздрав.

Жители могут бесплатно и без направления обратиться в Центр специализированных видов медицинской помощи, чтобы провериться на инфекции, передающиеся половым путём, и при необходимости начать лечение на ранней стадии.

В рамках акции пациентам предлагают комплексное обследование. В него входят анализ крови на сифилис и ВИЧ, микроскопическое исследование на ИППП, бакпосев, ПЦР-диагностика на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму, а также консультация врача-венеролога.

Обратиться можно по адресу: улица Барнаульская, 6. Приём ведётся с 8:00 до 11:00. Записаться можно через регистратуру или по телефону 8 (4012) 313-185. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.