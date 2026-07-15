На Гагарина в Калининграде двое подростков ходили по краю крыши десятиэтажки (видео)

«Это было около 19:30, — рассказала девушка. — У нас панорамные окна, вид как раз на парк и на эти крыши. Я заметила голову. Сначала не поняла, что это, естественно. Увеличила телефоном, смотрю, а там дети!»

На странное движение на крыше калининградка Юлия, которая живёт в девятиэтажке на соседней улице, за парком, обратила внимание вечером во вторник, 14 июля.

В Калининграде двое неизвестных подростков играли на крыше высотного жилого дома на улице Гагарина. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Юлия и её супруг стали наблюдать за происходящим: двое мальчиков, силуэты которых были чётко различимы на фоне вечернего неба, бегали и играли на высоте десятого этажа. В какой-то момент один из них забрался на край ограждения и несколько секунд ходил по самой кромке.

«В этот момент я испугалась и хотела звонить в 112, — говорит Юлия. — Но они практически сразу слезли и убежали».

Прежде подобного самой Юлии наблюдать не приходилось. Однако в управляющей компании, которая обслуживает эту многоэтажку, рассказали «Клопс», что замок в двери, ведущей на чердак дома, неизвестные выламывали уже неоднократно.

«Мы только на прошлой неделе его поменяли, — подчеркнула сотрудница УК. — Видимо, опять кто-то сломал, этот вандализм происходит постоянно».

Тем не менее заявок с этого адреса ни во вторник, ни в среду на сей раз не поступало.