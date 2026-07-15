До 130 тысяч и без уступок: сколько хотят зарабатывать жители Калининградской области летом

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В Калининградской области самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксировали у представителей высшего и среднего менеджмента, а также у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. 48% местных жителей не готовы соглашаться на меньшую оплату труда даже ради гарантированного трудоустройства, выяснили аналитики hh.ru.

Больше всего в регионе хотят зарабатывать представители высшего и среднего менеджмента — 130,7 тыс. рублей при средней предлагаемой зарплате в 103,2 тыс. У специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга ожидания составили 130 тыс. рублей.

В десятку профессиональных сфер с самыми высокими запросами также вошли:

добыча сырья — 100 тыс. рублей при предложении в 98,5 тыс.; производство и сервисное обслуживание — 100 тыс. против 86,1 тыс.; сельское хозяйство — 100 тыс. при таком же уровне предложений; строительство и недвижимость — 100 тыс. против 96,4 тыс; IT-сфера соискатели — 95,7 тыс. рублей против 80,9 тыс; закупки — 90 тыс. рублей при предложении в 70 тыс.; автомобильный бизнес — 87,9 тыс. при предлагаемых 100 тыс.; рабочий персонал — 86,5 тыс. рублей при 86,7 тыс. со стороны работодателей.

Среди специалистов из сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями чаще всего не готовы уступать в деньгах представители автомобильного бизнеса — 55% опрошенных. Следом идут работники сельского хозяйства — 52%, сотрудники производства и сервисного обслуживания — 51%, строители — 50% и представители высшего менеджмента — 49%.

Более гибкими в вопросах оплаты труда оказались соискатели из IT: 47% из них готовы пойти на уступки ради офера. Также чаще согласны снизить запросы специалисты в сфере безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также искусства, развлечений и массмедиа.