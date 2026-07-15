В калининградском ТЦ наглый вор в чёрном стащил бейсболки — такое здесь происходит регулярно (видео)

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В крупном торговом центре Калининграда продавцы устали от регулярного воровства. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка одного из магазинов.

«Мы регулярно переживаем такие вот налёты. Молодые люди заходят, хватают всё что плохо лежит и убегают. Недавно украли сумку с манекена, рубашку. А вчера молодой человек просто зашёл и взял стопку бейсболок», — говорит Юлия.

Инцидент попал на камеры. Видно, как в магазине появляется парень в чёрной толстовке, спокойно берёт товар и поспешно удаляется.