Нечистоты текут и пахнут: Гагаринский ручей в Калининграде опять помутнел (фото, видео)

В Калининграде нечистоты снова текут по Гагаринскому ручью. Об этом «Клопс» незвисимо друг от друга сообщили несколько горожан, которые живут в окрестностях водоёма, в среду, 15 июля.
Калининградец Сергей снял видео с мутной дурно пахнущей водой в районе улицы Дачной. «Как не возмущаться? — риторически спрашивает он. — При жаре идёт страшная вонь. Там утки живут, каково им? А во что превратился Ялтинский пруд, который чистили несколько лет назад! Когда уже это прекратится?»
Его негодование разделяет Ирина, сфотографировавшая посеревший ручей возле дома №113 на улице Гагарина утром в среду. «Вонь от загаженности ручья передать, к сожалению, на фото и видео не представляется возможным», — иронизирует она.
Но сама проблема к юмору вовсе не располагает. Калининградка уже подавала жалобу в региональное минприроды.
«Мне ответили, что ситуация — под контролем, что Гагаринский регулярно обследуется — в том числе по жалобам жителей, — говорит Ирина. — Но состояние ручья только ухудшается. Ещё два года назад, мне кажется, такой вопиющей ситуации не было».
Видео: Сергей Д.
Ручей протекает в плотно застроенном районе, а сбросы загрязнённых стоков носят нерегулярный характер и нередко происходят ночью, что затрудняет их фиксацию — так проблема объяснена в письме минприроды, которое пришло калининградке в ответ на жалобу.
В ходе проверок специалисты установили, что в канал, который впадает в ручей, сбрасывает стоки некое предприятие в районе улицы Туруханской. Исследование воды в марте этого года подтвердило превышение допустимых норм содержания загрязняющих веществ.
«По результатам анализа отобранных проб установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в указанных водных объектах», — говорится в ответе ведомства.
По итогам внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой, предприятию выдано предписание и возбуждено административное дело. Выявлен и ещё один источник загрязнения — с территории соседнего предприятия, проверка которого также запланирована.
Министерство также сообщило горожанке, что намерено проверить все предприятия в прилегающей промышленной зоне — в ведомстве подчеркнули, что нарушителям грозит ответственность «вплоть до приостановления производственной деятельности».
Горсовет Калининграда уже просил вмешаться в ситуацию с Гагаринским ручьём прокуратуру. Уборку водоёма весной откладывали из-за нереста рыбы. Но после расчистки запах от него стал ещё сильнее.