Нечистоты текут и пахнут: Гагаринский ручей в Калининграде опять помутнел (фото, видео)

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В Калининграде нечистоты снова текут по Гагаринскому ручью. Об этом «Клопс» незвисимо друг от друга сообщили несколько горожан, которые живут в окрестностях водоёма, в среду, 15 июля.

Калининградец Сергей снял видео с мутной дурно пахнущей водой в районе улицы Дачной. «Как не возмущаться? — риторически спрашивает он. — При жаре идёт страшная вонь. Там утки живут, каково им? А во что превратился Ялтинский пруд, который чистили несколько лет назад! Когда уже это прекратится?»

Его негодование разделяет Ирина, сфотографировавшая посеревший ручей возле дома №113 на улице Гагарина утром в среду. «Вонь от загаженности ручья передать, к сожалению, на фото и видео не представляется возможным», — иронизирует она.

Но сама проблема к юмору вовсе не располагает. Калининградка уже подавала жалобу в региональное минприроды.

«Мне ответили, что ситуация — под контролем, что Гагаринский регулярно обследуется — в том числе по жалобам жителей, — говорит Ирина. — Но состояние ручья только ухудшается. Ещё два года назад, мне кажется, такой вопиющей ситуации не было».