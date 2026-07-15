В Калининградской области к 80-летию региона создали самый большой в истории кубок из янтаря (фото)

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Калининградский янтарный комбинат создал «Кубок Победителей» — самый большой в истории российского янтарного производства. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Изделие высотой 124 см и весом 32,9 кг изготовили к 80-летию региона. Кубок выполнен из редкого балтийского янтаря — пейзажного. Своё название он получил из-за причудливых разводов на поверхности. Такой рисунок появляется благодаря природному сочетанию сразу нескольких оттенков камня, при этом в природе на такой янтарь приходится не более 2%.

Над изделием одновременно работали десять мастеров. Чашу кубка выполнили в технике мозаики из двух тысяч янтарных фрагментов, каждую деталь вручную обработали и подогнали к соседней. Украшением стали камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображён Георгий Победоносец — святой, которого связывают с победой добра над злом, мужеством и защитой. В общей сложности работа над кубком продолжалась четыре месяца.

«Мастера комбината применили подходы классической школы обработки балтийского самоцвета — мозаику и художественную резьбу по камню – и создали настоящее произведение янтарного искусства. Кубок будет выставлен в музее Янтарного комбината, где любой желающий сможет в деталях рассмотреть искусную работу наших мастеров», — отметила заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

После презентации кубок дополнит коллекцию музея комбината. Новый экспонат заметно превзошёл прежний рекорд предприятия — янтарную вазу «Изобилие». Её изготовили в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Высота той вазы составляла 105 см, а вес — 10 кг.

Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.