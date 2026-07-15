«БЭЛФОРТ» открылся: в Калининграде появился новый центр спорта, бизнеса и федеральных турниров

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В бизнес-парке «БЭЛФОРТ» завершился первый Всероссийский турнир по теннису «Кубок БЭЛФОРТ», посвящённый 80-летию Калининградской области. Соревнования, проходившие с 6 по 11 июля, стали первым спортивным событием федерального уровня, которое принял новый комплекс, и ознаменовали начало его полноценной работы.

Сегодня «БЭЛФОРТ», расположенный по адресу г. Калининград, ул. Чекистов, 81, формируется как новая точка притяжения, объединяющая спорт, бизнес, медицину и современную городскую инфраструктуру. Здесь уже начал работу Центр развития тенниса имени Александра Волкова, который станет постоянной площадкой для проведения региональных и всероссийских соревнований. Первый федеральный турнир подтвердил готовность комплекса принимать спортивные события самого высокого уровня.

В ближайшее время в Центре развития тенниса откроется музей Александра Волкова. В его экспозиции будут представлены личные вещи прославленного спортсмена, его награды и главный экспонат — легендарный Кубок Дэвиса, завоёванный сборной России, в составе которой выступал Александр Волков. Музей станет ещё одной знаковой точкой комплекса и местом сохранения истории российского тенниса.

Развитие «БЭЛФОРТ» продолжается. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию третьего спортивно-гостиничного корпуса, где разместятся гостиница, фитнес-центр с бассейном и медицинский центр. Также откроются пять крытых теннисных кортов с покрытием «хард», а на территории комплекса начнётся строительство открытых падел-кортов.

Параллельно формируется и деловое сообщество «БЭЛФОРТ». Комплекс уже принимает первых резидентов, а для компаний остаются доступны современные офисные помещения различных форматов — от компактных офисов площадью от 50 квадратных метров до крупных корпоративных пространств. Здесь смогут разместиться ИТ-компании, образовательные проекты, медицинские организации, предприятия сферы услуг и другие представители бизнеса.

Организаторы отмечают, что проведение «Кубка БЭЛФОРТ» стало символичным стартом новой истории комплекса. В дальнейшем здесь на постоянной основе планируется проводить всероссийские и международные соревнования, а сам «БЭЛФОРТ» продолжит развиваться как один из крупнейших деловых и спортивных центров Калининградской области.