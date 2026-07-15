Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Юлии Паршуты о разных дорогах к славе, робких мужчинах и о её ценностях

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина отгуляли свадьбу.
- Катя Шкуро выходит замуж за бывшего мужа.
- Пропавшая Елена Корикова хочет новых ролей.
- Узнаем какие профессии получили дети звёзд.
- Международный фестиваль песчаных скульптур (0+).
- Приготовим полезные блюда для здоровья: спринг-роллы с курицей и овощами; спринг-роллы с фетой и клубникой; чиа-пудинг; чечевичные чипсы.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 20 по 26 июля.
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