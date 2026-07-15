07:49

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Юлии Паршуты о разных дорогах к славе, робких мужчинах и о её ценностях

  1. Калининград
Автор:

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов. 

В свежем номере телегида:

  1. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина отгуляли свадьбу.
  2. Катя Шкуро выходит замуж за бывшего мужа.
  3. Пропавшая Елена Корикова хочет новых ролей.
  4. Узнаем какие профессии получили дети звёзд.
  5. Международный фестиваль песчаных скульптур (0+).
  6. Приготовим полезные блюда для здоровья: спринг-роллы с курицей и овощами; спринг-роллы с фетой и клубникой; чиа-пудинг; чечевичные чипсы.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 20 по 26 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 


677
Анонсы обзор СМИ
16+