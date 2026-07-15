Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Юлии Паршуты о разных дорогах к славе, робких мужчинах и о её ценностях

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина отгуляли свадьбу. Катя Шкуро выходит замуж за бывшего мужа. Пропавшая Елена Корикова хочет новых ролей. Узнаем какие профессии получили дети звёзд. Международный фестиваль песчаных скульптур (0+). Приготовим полезные блюда для здоровья: спринг-роллы с курицей и овощами; спринг-роллы с фетой и клубникой; чиа-пудинг; чечевичные чипсы. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 20 по 26 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».



