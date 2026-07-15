В Калининградской области в среду потеплеет до +26

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В регионе в среду, 15 июля, ожидается тёплая и спокойная погода с переменной облачностью. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В среду утром воздух прогреется до +20...+23°C, у побережья — до +18...+21°C. Ранним утром местами по области возможен туман, но, как ожидается, он рассеется к 7:00–8:00.

Днём в Калининграде и по области температура составит +22...+24°C, а в континентальной части региона местами потеплеет до +25...+26°C. На побережье будет немного прохладнее — до +20...+22°C. В областном центре и по региону прогнозируют переменную облачность, у моря — малооблачную погоду, без существенных осадков.

После заката столбики термометров покажут +14...+17°C, на побережье — +16...+18°C. Вечером сохранится малооблачная или переменная облачность, преимущественно за счёт перистых облаков, дождя не ожидается.

Ветер будет преимущественно северный и северо-западный, ночью — переменный с переходом на северо-восточный. Ночью, утром и вечером он останется слабым, 1–4 м/с, днём усилится до 3–7 м/с. На побережье в течение суток ветер будет слабым или умеренным. Атмосферное давление составит 763–764 мм рт. ст.