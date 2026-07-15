Калининградскую пятиэтажку съедает чёрная плесень, а подвал кишит блохами (фото)

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Несколько лет жильцы дома на Балтийском шоссе, 106, в Калининграде страдают от ужасных бытовых условий: зданию явно нужен ремонт. Об этом «Клопс» рассказала одна из местных жительниц.

«Когда я въехала в эту пятиэтажку семь лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни», — рассказывает Евгения.

Кровля дома частично разрушена. Вода беспрепятственно льётся в подъезды и квартиры, на потолках разрастается чёрная плесень.

«Сырость добралась до электропроводки: дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Одно короткое замыкание может обернуться пожаром», — говорит женщина.

В подвале картина не лучше: текущие трубы соседствуют с полчищами блох.

«Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает», — сетует Евгения.

Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. В УК оперативно прокомментировать ситуацию «Клопс» не смогли.