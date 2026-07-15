Скидка 100% на обучение в МФЮА: кто сможет учиться бесплатно в 2026 году

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Ссылка В Калининградском филиале Московского финансово-юридического университета МФЮА, одного из старейших негосударственных вузов России, стартовала программа поддержки талантливых абитуриентов. В рамках приёмной кампании 2026 года выпускники школ, показавшие отличные результаты на едином государственном экзамене, могут получить высшее образование полностью бесплатно. Льгота в виде стопроцентной скидки на оплату обучения предоставляется поступающим, чей средний балл ЕГЭ составляет 80 и выше. Данная инициатива призвана поддержать одарённых молодых людей региона и дать им возможность раскрыть свой потенциал в одном из ведущих вузов Калининградской области.

Начальник приёмной комиссии Калининградского филиала МФЮА Кристина Гербер подчеркнула значимость этой программы как для самих абитуриентов, так и для будущего региона: «Я считаю, что данная скидка — это уникальная возможность для ребят, которые на протяжении одиннадцати лет старались, стремились к знаниям и показали отличные результаты при подготовке к единому государственному экзамену. Именно поэтому наш вуз предоставляет такую льготу талантливым и умным абитуриентам. Нашему университету и всей стране нужны именно такие люди — грамотные, целеустремлённые, с высокими результатами. Это действительно редкий шанс, который обязательно стоит использовать».

В университете отмечают, что приём документов от поступающих уже идёт в активном режиме. Студенты МФЮА не только получают фундаментальное академическое образование, но и проходят практику в ведущих компаниях и ведомствах региона, что гарантирует успешное трудоустройство после выпуска. Калининградский филиал МФЮА ведёт свою историю с 1997 года. Сегодня здесь обучаются 4500 человек, что делает его самым многочисленным негосударственным вузом области. Филиал предлагает широкий спектр образовательных программ: от среднего профессионального до высшего образования и магистратуры. Для выпускников колледжа предусмотрены особые условия перехода на следующую ступень — приём по внутренним тестам МФЮА и скидка 30% на первый год обучения.

Университет постоянно развивается: в 2022 году открыт новый корпус, расширяется перечень направлений подготовки. Студенты имеют возможность проходить практику в более чем 90 компаниях-партнёрах региона, участвовать в конкурсах, конференциях, заниматься спортом и творчеством.