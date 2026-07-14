Клубы РПЛ разбирают талантливых калининградских футболистов

Оба футболиста начинали заниматься у Алексея Енина. В этом сезоне Мигаль выступал в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) за академию «Балтики» и в 6 поединках забил 8 голов.

16-летние воспитанники футбольного клуба «Калининград» Артём Мигаль и Дмитрий Новичков подписали первые профессиональные контракты с московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном», соответственно. Об этом рассказал руководитель клуба Юрий Хусяинов.

Новичков также играл в ЮФЛ за Академию имени Юрия Коноплёва. Специалисты отмечают, что игрок демонстрировал не по годам уверенный футбол.

«Гордость переполняет оттого, что наши воспитанники становятся профессионалами. Значит, что-то мы делаем правильно. Успехи наших ребят мотивируют руководство клуба, тренеров и футболистов работать ещё больше. Всё зависит от нас самих. Если мы действительно хотим чего-то добиться и готовы много работать, результат обязательно придёт», — отметил Юрий Хусяинов.