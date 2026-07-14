Прыгнул с сапа и ушёл на дно: в Калининграде на карьере «Мечта» утонул студент из Камеруна

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В Калининграде на карьере «Мечта» утонул 26-летний студент из Камеруна, который катался с подругой на сапе. Об этом «Клопс» рассказали в ГО и ЧС Калининграда.



Трагедия произошла вечером 14 июля. Студент-второкурсник отдыхал с калининградкой. Пара находилась в нескольких десятках метров от берега, когда парень прыгнул с доски, после чего вынырнул, а затем скрылся под водой. Девушка позвала на помощь. Спасатели и водолазы около двух часов искали молодого человека, около 20:00 его обнаружили и вытащили на берег. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве отметили, что глубина карьера, где погиб иностранец, составляет около 12-13 метров.