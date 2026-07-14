Ради комфорта пешеходов до Нового года будут страдать автомобилисты: в Калининграде ещё одну улицу закроют на ремонт

В Калининграде с 15 июля начнут ремонтировать тротуар на ул. Лужской в микрорайоне А. Космодемьянского. Об этом сообщили в городской администрации.
Для обеспечения безопасности рабочих на участке ул. Лужской от Аральской до Челюскинской будет закрыт проезд автотранспорта. Ориентировочно ремонт завершится 31 декабря. Подрядчик ООО «Инпэкс» должен расставить предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, а также ограждения для безопасности людей.
4 июля на ул. Лужской несколько часов из прохудившейся под землёй трубы бил мощный фонтан.