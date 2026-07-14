Калининградка с раком шейки матки смогла выносить и родить ребёнка

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Калининградские врачи Онкологического и Перинатального центров спасли жизнь ребёнка и его мамы, у которой во время беременности выявили онкологию. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Весной 2025 года во время третьей беременности у 31-летней калининградки врачи выявили дисплазию шейки матки — опасную патологию, которая зачастую приводит к онкологии. Под наблюдением медиков женщина благополучно доносила и родила ребёнка.

Спустя четыре месяца пациентке удалили поражённый участок ткани и отправили его на гистологию. Исследование показало, что у женщины развивается рак шейки матки. При этом выяснилось, что калининградка вновь беременна, узнав об этом, она приняла решение сохранить ребёнка и отложить операцию.

На протяжении всей беременности женщина находилась под наблюдением специалистов, которые решили не проводить химиотерапию.

2 июля, доносившая плод до 37 недели пациентка пожаловалась на боли в животе. Врачи определили у ребёнка гипоксию и приняли решение провести кесарево сечение, чтобы спасти его. Благодаря медикам на свет появился мальчик весом 2 620 граммов и ростом 46 сантиметров. Малыша, который был обвит пуповиной, незамедлительно передали бригаде детской реанимации и перевезли в Перинатальный центр.

Маме врачи в это время удалили поражённые опухолью органы. Сейчас женщина и ребёнок выписаны и находятся дома, роженица чувствует себя хорошо, но медики должны принять решение по дальнейшей тактике лечения пациентки.

«Безмерно благодарна всем врачам, которые были рядом со мной на протяжении всей беременности. Это настоящие профессионалы, которые сделали всё возможное, чтобы сохранить здоровье и мне, и моему малышу. Именно благодаря им я сегодня могу быть рядом со своими детьми», — поделилась калининградка.