Польша подняла истребители на перехват российского самолёта-разведчика, летевшего в нейтральных водах над Балтикой

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Польские истребители поднялись в воздух на перехват российского самолёта-разведчика Ил-20, который летел в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша во вторник, 14 июля.

«Над международными водами произошёл перехват нашей дежурной парой российского самолёта», — заявил глава военного ведомства.

При этом министр добавил, что Ил-20 не нарушал воздушное пространство его страны, а сам инцидент произошёл примерно в 30 км от города Устка в Поморском воеводстве.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российская авиация выполняет полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.