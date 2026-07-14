Список смертников из 15 имён: как в Калининградской области раскрыли серию зверских убийств

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В посёлке Красноярское Калининградской области в 90-е годы произошла серия громких убийств. Как искали злоумышленника и что стало мотивами преступлений в Озёрском районе, рассказали в очередном выпуске «Следствие вели». В программе приняла участие корреспондент «Клопс» Ольга Запивалова.

Смерть библиотекаря

Всё началось с исчезновения 57-летнего библиотекаря. Станислава Ашуркова два дня не появлялась на работе, и коллеги пришли к ней домой. Дверь была заперта, рядом заметили красные пятна. Когда милиция вскрыла дом, внутри обнаружили погром: выдвинутые ящики, разбросанные вещи, следы крови и резиновые перчатки с бурыми пятнами.

Сыщикам неожиданно помогла собака: она заметалась по двору и заскулила в одном месте. Там обнаружили рыхлую землю, а вскоре и тело хозяйки дома.

«Где-то 15-20 сантиметров этот слой был присыпан. Видно, что впопыхах это все делалось, закапывали человека», — прокомментировал ведущий Леонид Каневский.

Эксперты пришли к выводу, что Ашуркову убили с особой жестокостью. Орудием преступления, предположительно, был топор. Из дома исчезли деньги, коллекция монет, сберкнижка, рулон импортного тюля и переносной телевизор — в то время редкая и дорогая вещь.

Сначала следствие проверяло бытовые версии. Под подозрение попал сосед Виктор Сомов: у него была большая семья, тесное жильё. По словам односельчан, он не раз говорил, что если бы соседка умерла, его семье могли бы отдать весь дом. Но версия развалилась: в день убийства мужчина был в командировке в другом районе.

Из земли торчала рука

Вскоре в милицию обратился местный житель Вадим Николаев: он сообщил, что его родители, Сергей и Таисия Николаевы, пропали. Парень сказал, что был у сестры в Черняховске, а когда вернулся, дома никого не оказалось.

Тела супругов нашли случайно. Сосед искал петуха, зашёл на участок Николаевых и провалился в яму. Из земли торчала женская рука. Когда место начали раскапывать, обнаружили обоих пропавших. Следователи увидели такой же почерк: снова топор, снова неумелое захоронение.

«Все убийства были совершены идентично, скорее всего, одним и тем же предметом — топором. И все жертвы были закопаны на своем приусадебном участке», — продолжил Каневский.

Следствие предположило, что убийцей могла быть женщина или подросток: ранения были неглубокими, удары наносились не в полную силу. Местных школьников начали проверять одного за другим. Проверили и Вадима, но его алиби подтвердила сестра: он действительно приезжал к ней в Черняховск.

Преступник выдал себя

Тем временем всплыла ещё одна деталь. Одна из коллег Ашурковой вспомнила, что незадолго до убийства в библиотеку заходил подозрительный парень в капюшоне. Он интересовался книгами и журналами об убийствах. Лица женщина не разглядела, но эта история насторожила сыщиков.

Переломный момент в следствии случился в Озёрске. В сберкассу пришёл молодой человек со сберкнижкой Ашурковой и потребовал выдать 700 рублей. Кассир поняла, что документ принадлежал убитой, и попыталась выиграть время. Она сказала, что сейчас принесёт деньги, а сама позвонила в милицию. Парень догадался и успел сбежать за минуту до приезда оперативников.

Главной уликой стала лопата, найденная у дома Ашурковой. Сначала никто не признавался, чья она. Позже в милицию пришёл пенсионер Петрович и рассказал, что незадолго до убийства дал свою лопату Вадиму Николаеву. Молодой человек помог ему на участке, а потом попросил инструмент взаймы, объяснив, что их лопату якобы пропил отец.

«Моя лопата, та самая», — сказал пенсионер, когда ему предъявили улику.

На Вадима устроили засаду. Подозреваемый не пришёл домой ночью, а утром попытался тайком пробраться. Его задержали. На допросе он сначала держался безучастно, но следователи разложили перед ним фотографии убитой Станиславы Ашурковой, и парень не выдержал.

Жуткий список

Самой страшной находкой стала записная книжка Вадима. На первый взгляд — обычные записи. На деле, как утверждается в программе, это был список из 15 имён. Три были перечёркнуты: мать, отец и библиотекарь. Остальные люди остались живы только потому, что убийцу успели остановить.

Мотивом оказались не только деньги и вещи. В выпуске подробно рассказывают о детстве Вадима: родители пили, били его, мальчика разлучили с сестрой и отправили в интернат. Спустя годы мать и отец вспомнили о сыне — из-за пособия, которое можно было получить на него. Дома подросток снова столкнулся с голодом, унижениями и пьянством.

Первой жертвой стал не кто-то из родителей, а добродушная библиотекарь, которая когда-то жалела Вадима и помогала ему. Он знал, что у Ашурковой есть накопления и переносной телевизор, который был для него пределом мечтаний. После убийства он забрал вещи и попытался замести следы.

Впрочем, с родителями подросток расправился позже. Вадим услышал их разговор о том, что пособие больше не платят, а значит, денег на спиртное не будет. Это стало для него сигналом к мести. Несколько дней обдумывал план, а после начал действовать.