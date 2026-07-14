В Светлогорске женщина предлагала туристам фото с голубями без оформления бизнеса

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В Светлогорске полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность местной жительницы, которая предлагала прохожим сфотографироваться с ручными голубями. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники полиции обратили внимание на 31-летнюю женщину во время патрулирования. Проверка показала, что она зарабатывала на фотосессиях с птицами, не имея статуса самозанятой и не зарегистрировав предпринимательскую деятельность в установленном порядке.

В отношении женщины составили административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Голубей изъяли и передали зоозащитникам. В полиции пояснили, что это сделано для обеспечения безопасности птиц и надлежащих условий их содержания.