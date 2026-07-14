Калининградец выиграл в лотерею свыше 15,5 млн рублей

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Житель Калининградской области выиграл в лотерею более 15,5 млн рублей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщают распространители лотереи.

В тираже был разыгран суперприз 14,54 млн рублей. «Победителем стал житель Калининградской области. Благодаря тому, что участник отметил все числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 1 050 000 рублей и составила 15 599 612 рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 1 400 рублей в мобильной версии сайта, а к победе его привели числа 3, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, отмеченные в первом игровом поле билета, и число 4 — во втором.

В начале июня в ходе розыгрыша суперприза в 5 млн рублей победителем стал также житель Калининградской области, напомнили в компании.